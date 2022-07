Tarquinia Lido, venerdì 29 luglio alla Pineta si ricorda Marco Perugini: col sorriso e giocando a pallavolo

Torna la pallavolo nello storico campo estivo de La Pineta, a Tarquinia Lido, e lo fa in un’occasione che, da sei anni a questa parte, mescola affetto, dolore e il desiderio di ricordare un amico: il Memorial Marco Perugini.

“Purtroppo oggettivi problemi organizzativi hanno fatto sì che anche quest’anno il Memorial vada in scena nella forma ridotta di un’amichevole unica – spiegano gli organizzatori Federico e Alessandro – con la speranza che dal prossimo anno si possa tornare a disputare un vero e proprio torneo. Tuttavia rimane intatto lo spirito amichevole e festoso della manifestazione, in un match in cui l’unico risultato che conta è giocare a pallavolo in allegria, che rimane il miglior modo per ricordare il nostro amico Marco”.

Per la cronaca la sfida sarà tra l’attuale formazione di pallavolo che milita in serie D dell’Asp Pallavolo Tarquinia e lo storico gruppo di amici che ormai quasi dieci anni fa, con la stessa maglia, aveva raggiunto la promozione in serie C.

“Il breve momento di raccoglimento che ci sarà prima della partita – continuano gli organizzatori – sarà un’occasione per ricordare oltre ovviamente Marco, il nostro amico Federico Fabbio, sempre presente al nostro Memorial come giocatore, che purtroppo a marzo ci ha lasciati dopo un lunga lotta con una tremenda malattia. L’invito quindi è per venerdì alle 21.30 presso La Pineta per assistere ad una bella serata di sport e divertimento nel ricordo di chi non c’è più ma che continua a tenerci uniti.