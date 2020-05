Tarquinia Lido, venerdì riapre il Carpe Diem, da asporto e a domicilio: tutto su gusti, prenotazioni e come ordinare

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Golosità e voglia di gelato non si fermano nemmeno in un periodo d’emergenza, e anzi rappresentano un momento per provare a dimenticare le difficoltà e godersi la bontà: da venerdì 8 maggio riapre il Carpe Diem a Tarquinia Lido.

La gelateria del lungomare tarquiniese, naturalmente, si adatta alle prescrizioni del momento, per cui opererà solo su asporto – da giovedì a sabato, dalle 15 alle 18, e la domenica dalle 10 alle 13 – e consegnando a domicilio da giovedì a sabato a partire dalle 18.

Come tradizione, tanta possibilità di scelta per i clienti: il gelato artigianale è disponibile ai gusti di fior di latte, crema, stracciatella, amarena, nocciola, pistacchio, caffè, cioccolato al latte, cioccolato fondente, cassata, cannella, curcuma, liquirizia, nocciolato, fragola, limone e cocco. Lo si può ordinare in quantità da 350 e 500 grammi o da un kilogrammo, panna e cialdine incluse. Per quanto riguarda lo yogurt, anch’esso in confezioni da 350 e 500 grammi o da un kilogrammo, verrà consegnato con cialdine e quattro condimenti da scegliere tra frutti di bosco, amarene Fabbri, nutella, cioccolato bianco, caramello, frutta secca (semplice e caramellata), palline di cioccolata, muesli alla frutta e al cioccolato, cheerios, smarties… e molto altro. Per ordini e informazioni è possibile chiamare i numeri 380 5975145, 346 7445458 e 339 2422916.