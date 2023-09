Tarquinia, lunedì 25 settembre la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

È annunciato per lunedì 25 settembre l’appuntamento per la conferenza stampa, aperta a tutti, in cui verrà presentata alla stampa ed alla cittadinanza la ricchissima programmazione teatrale di Tarquinia in arrivo per la stagione 2023/2024.

Alle ore 18.00, presso il Teatro Rossella Falk il Sindaco Alessandro Giulivi accoglierà giornalisti e pubblico insieme all’Assessore al Commercio Cinema e Teatro Alessia Mancini, all’Amministratore Delegato di ATCL Luca Fornari e alla Direttrice Artistica di ATCL Isabella Di Cola.

Sarà l’occasione per raccontare dettagliatamente una stagione che spazierà dalla rappresentazione teatrale alla concertistica, per abbracciare i gusti variegati di tutti gli abbonati e che sia attrattiva anche per un vasto pubblico esterno.

Una programmazione completa che, muovendosi variamente dalla poesia eterna sprigionata con la messa in scena dei grandi classici fino alla frizzantezza della commedia contemporanea, allieterà i prossimi mesi a Tarquinia.

La stagione teatrale è organizzata dalla ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, della Regione Lazio e del Ministero della Cultura.