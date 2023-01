Tarquinia, lunedì 30 gennaio il consiglio comunale: tre i punti all’ordine del giorno

Come reso noto dal sito istituzionale del Comune di Tarquinia, è stato convocato per lunedì prossimo, 30 gennaio 2023, in sessione straordinaria alle 16 (in prima convocazione, seconda convocazione martedì 31 alla stessa ora) il consiglio comunale della città etrusca.

Glii argomenti posti all’ordine del giorno sono:

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio; Diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n.197/2022; Mozione presentata dai consiglieri Manuel Catini ed Arianna Centini, avente per oggetto: “Istituzione uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile.”.

“Si rammenta – recita la nota – che con decorrenza 1° aprile c.a. è cessato lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid 19 e che per accedere alla Sala è comunque consigliato l’uso della mascherina, oltre all’igienizzazione delle mani. L’intera riunione potrà essere seguita anche in streaming, collegandosi al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCDiujBCe9t2y_psogPSoTAw“