Tarquinia, l’Università Agraria al lavoro per la Festa della Merca 2025

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Partita la macchina organizzativa per la realizzazione della Festa della Merca 2025. Tutta l’amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, diretta dal presidente Alberto Riglietti, sta organizzando un tavolo di lavoro per questo importante evento culturale e folcloristico della nostra città.

Il personale dipendente dell’Ente e tutti gli amministratori saranno coinvolti nell’organizzazione e nella buona riuscita dell’evento che si svolgerà, indicativamente nel mese di aprile 2025, presso il Centro Aziendale in località “La Roccaccia”. Tantissime le novità in arrivo, con format nuovi e ampliamenti di alcuni settori come l’agricoltura, gli allevamenti, la cinofilia e gli artigiani del settore.

“L’obiettivo è quello di riportare la tradizione in una manifestazione che ha una grande storia – dichiara Leonardo Mancini, assessore dell’Università Agraria con delega al mondo venatorio, cinofilia ed eventi – inserendo anche degli elementi di novità. Riusciremo a dare alla festa il giusto riconoscimento, con la collaborazione di tutta l’amministrazione sono sicuro che arriveremo a grandi risultati.”

“La Festa della Merca fa parte della grande tradizione del mondo agricolo tarquiniese – dichiara il Presidente dell’Ente, Alberto Riglietti – l’Università Agraria è fortemente impegnata nel recupero delle tradizioni contadine e nella difesa del folclore locale. La Festa della Merca, inoltre, costituisce un’ottima attrazione per il turismo.”