Tarquinia, l’Università Agraria mette a disposizione 15 quintali di legna per le famiglie bisognose

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

La legna dell’Università Agraria a beneficio dei poveri: un atto fortemente voluto dagli Assessori dell’Ente, che funge da apripista per una vasta serie di iniziative già in progettazione, sempre rivolte alle fasce sociali più deboli.

La donazione di legna è stata possibile grazie all’iniziativa dell’Associazione Umanitaria Semi di Pace e ad Erika Biagioni; proprio dai loro canali social infatti è stato reso noto come l’Ente di Via Garibaldi abbia messo a disposizione 15 quintali di legna, che l’associazione utilizzerà a favore di famiglie bisognose per permettere loro di riscaldarsi. Dall’Agraria un sentito ringraziamento a Semi di Pace per la preziosa presenza costante sul territorio a beneficio delle fasce sociali più deboli.