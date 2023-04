Tarquinia, l’Università Agraria mette a disposizione l’area della Festa della Merca per il 25 aprile

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Viste le giornate di festa e l’imminenza del 25 Aprile, gli organizzatori della Festa della Merca hanno deciso di lasciare a disposizione della comunità bracere e legna, oltre all’area verde perfettamente fruibile.

Sarà dunque possibile trascorrere la giornata di domani all’aria aperta, con servizi e tranquillità, riconfermando il “rito” di quella che deve tornare ad essere una tradizione tarquiniese: la scampagnata alla Roccaccia! L’Università Agraria ricorda ovviamente a tutti l’importanza di non abbandonare rifiuti nell’ambiente, per garantire a tutti un luogo pulito e decoroso, e di non accendere fuochi.