Tarquinia, l’Università Agraria propone a dicembre un market dedicato ai prodotti della Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

Anche a Natale rimaniamo km0! Con questa filosofia l’Università Agraria di Tarquinia annuncia come nel mese di Dicembre si terrà un market dedicato ai prodotti della Tuscia. A spiegarlo il Vicepresidente Alberto Tosoni: “Grazie ad una idea nata dal network #iocomproatarquinia ed al coordinamento con la Camera di Commercio di Viterbo e con il Vicesindaco Luigi Serafini, stiamo ultimando lo studio di un piccolo mercato enogastronomico nel cuore di via Garibaldi. Sarà l’ennesima occasione per sostenere la filosofia del localismo e l’idea dell’acquisto di regali natalizi che possano non solo costituire un pregevole dono ma anche fungere da aiuto per le aziende produttrici autoctone. I posti sono limitati, dunque invitiamo i produttori locali interessati a contattarci in tempi brevi”.