Tarquinia, martedì 22 settembre si cercano comparse per un film da girare in città

Verrà girato a Tarquinia il nuovo film del regista Massimo Cappelli dal titolo “E buonanotte” prodotto dalla Lime Film s.r.l. di Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe con il contributo della regione Lazio – Fondo Lazio Cinema International.

Le riprese inizieranno a Tarquinia il prossimo 28 settembre termineranno il 25 ottobre, dopo circa quattro settimane di lavorazione che coinvolgeranno la Città di Tarquinia, attivatasi anche grazie alla collaborazione di Tarquinia Film Office Aps, e alcune località della provincia. Tra gli attori che parteciperanno al film troviamo Niccolò Ferrero, Nicolas Zerbini, Pino Quartullo, Fabio Fulco, Giorgia Wurth.

Martedì 22 settembre, dalle ore 15 alle ore 20, presso il Teatro Comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, in piazza Cavour, si svolgeranno i casting per la selezione delle comparse, ruoli per cui non è previsto compenso ma che verranno svolti su base volontaria.

La produzione cerca le seguenti figure:

– n. 50 ragazzi/e (18/30 anni)

– n. 4 ragazze (20 anni)

– n. 2 baristi/e (30/35 anni)

– n. 3 camerieri/e (30/35 anni)

– 1 DJ (30/40 anni)

– 1 barista (50/60 anni)

– 20 scommettitori (30/60 anni)

– bodyguard

– uomo (50enne, esile, impiegato)

– donna jogging

– pescatore

– drag queen

– 4 giocatori/trici beach volley

– 2 giocatori beach tennis

– tassista

– bagnino

La ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti a Tarquinia e provincia in quanto le riprese avverranno a Tarquinia. Gli interessati possono preventivamente inoltrare la propria candidatura

tramite e-mail a regiaebuonanotte@gmail.com , con in allegato dati, foto (primo piano e figura intera), ed eventuale curriculum/showreel, specificando se si tratta di attore o comparsa.

Il periodo di riprese riguarderà 1 o più giorni a seconda della disponibilità tra fine settembre e ottobre 2020.

Effettuata la selezione, la produzione contatterà direttamente i selezionati fornendo indicazioni più puntuali per gli orari e le modalità Si avvisano inoltre tutti i candidati di recarsi al provino dotati di mascherina, senza la quale non sarà possibile l’accesso alla sede. All’ingresso sarà presente un incaricato della produzione cui dovrà essere firmata una dichiarazione di assenza di sintomi del virus covid19. In mancanza di essa, non sarà consentito l’accesso alla sede. All’interno della sede dovrà sempre essere rispettato il distanziamento sociale (almeno 1 metro) e dovranno essere rispettate le norme generali anti-covid19. Non è possibile presentarsi al provino accompagnati.