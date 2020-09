Tarquinia, Martina Massi protagonista a Jesolo a Miss Red Carpet 2020

La ventunenne modella e indossatrice tarquinia Martina Massi è stata protaginista assoluta a Jesolo alle finali del concorso Miss Red Carpet, ottenendo due fasce e l’apprezzamento di pubblico e critica.

Superate le selezioni di Roma, aggiudicandosi la fascia di Miss Red Carpet Lazio, Martina in Veneto ha ottenuto una menzione speciale per il carisma da Domenico Costanzo, regista internazionale e autore di alcuni film con Leonardo Pieraccioni, e la fascia di Miss Red Carpet Loves Talent. Non solo: dopo l’esperienza a Jesolo, Martina è stata scelta come testimonial dello stilista internazionale Diego Cortez e sarà protagonista dello shooting fotografico che verrà realizzato in Sicilia per presentare la nuova collezione dello stilista. Un servizio che, tra le altre cose, finirà sulle pagine della rivista Vogie USA.

Per Martina una bella soddisfazione dopo tre anni di impegno in questo mondo, tra corsi di portamento e partecipazione a concorsi e selezioni, Miss Italia compresa. Per lei, fra l’altro, esperienze in passerella con vari brand e in cornici come quelle di AltaRoma o Milano Fashion Week.