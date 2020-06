Tarquinia, Maurizio De Giovanni ospite su Zoom giovedì 2 luglio della libreria caffè La Vita Nova

Maurizio De Giovanni è il padre narrativo del Commissario Ricciardi e dell’ispettore Lojacono, autore di decine di romanzi di straordinario successo tra i lettori italiani tanto da meritare in alcuni casi la trasposizione sul piccolo schermo.

Ma Maurizio De Giovanni ha anche un legame particolare con Tarquinia, dove nel 2011 venne insignito del Premio Hadrianus, e in particolare con la libreria-caffé La Vita Nova, di cui è da anni un vero e proprio amico.

“Tutti noi amiamo sentirlo raccontare dei suoi libri e dei personaggi che li abitano, – spiega in tal proposito Elena in libreria – della sua Napoli, di come un pensiero, un’idea, si trasformino in una storia. Pochi lo sanno fare bene come lui. Ed è per questo che non vediamo l’ora di ascoltarlo”.

E se in numerose occasioni De Giovanni è stato ospite “fisico” della libreria-caffè, in vivaci e frequentatissimi incontri, la situazione di preoccupazione sanitaria del momento non permette ancora di riunirsi dal vivo: ecco allora venire in soccorso la tecnologia, con un incontro su Zoom in programma giovedì 2 luglio alle 21 e 30 per parlare con l’autore e scoprire di più su “Una lettera per Sara”, ultimo arrivo in libreria a firma dell’autore. Per ulteriori info su come partecipare, basta mettersi in contatto con La Vita Nova – a Tarquinia, in via Carducci, o via mail a info@lavitanova.it – per ottenere il link di accesso all’incontro.