Tarquinia, Maurizio Perinu alla presentazione del libro “Essere Etrusco – Miti e misteri ieri e oggi”

Continua la fitta serie di appuntamenti per predisporre partnership ed appuntamenti in ambito culturale per il Presidente del Consiglio dell’Università Agraria Maurizio Perinu. Dopo il tuffo nell’esperienza Tuscialove a Viterbo e l’ottima accoglienza a Barbarano Romano per la presentazione del libro “San Giuliano e Barbarano Romano” di Stephan Steingräber, il Delegato alla Cultura Maurizio Perinu ha infatti seguito da vicino la presentazione del libro “Essere Etrusco – Miti e misteri ieri e oggi” della Scrittrice Barbro Santillo Frizell, nella prestigiosa cornice di Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Tarquiniense.

Questa domenica 26 Febbraio, dunque, Perinu ha aperto il dialogo con Archeologi di varie parti d’Italia circa la possibilità di iniziative condivise e collaborazioni al fine di promuovere la cultura.

Dal Presidente del Consiglio dell’Università Agraria, ringraziamenti per la disponibilità e l’apertura a future collaborazioni.