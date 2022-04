Tarquinia, nasce l’associazione JMS International per promuovere la conoscenza dell’inglese sul territorio

Riceviamo dall’APS JMS International e pubblichiamo

A Tarquinia è realtà l’Associazione di Promozione Sociale “JMS International”. Lo scopo? Promuovere e diffondere, la conoscenza della lingua inglese e della cultura angloamericana sul territorio, nell’ambito di un ampio obiettivo di sensibilizzazione interculturale.

Tra le varie iniziative in cantiere, un Soggiorno Studio di gruppo con accompagnatore, rivolto a studenti del III e IV anno degli Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia, organizzato e gestito direttamente con la struttura ospitante, Salem State University, vicino Boston, nel Massachusetts (USA).

“Da dove nasce questa idea? – spiega Mario Fabbri, l’appassionato Presidente, già noto ai concittadini tarquiniesi per la sua verve artistica – Essenzialmente dal cuore e dall’amicizia ultratrentennale con persone che oggi sono nostri associati e collaboratori d’oltreoceano, in uno specifico territorio che amiamo profondamente e dove intendiamo sviluppare ulteriormente i nostri rapporti: Il Massachusetts e il territorio tutto del New England, più in generale. Abbiamo ragionato a lungo sulle possibilità di creare qualcosa che fosse utile alla nostra comunità; e quale opportunità migliore se non quella di consentire, soprattutto ai nostri giovani, l’apprendimento e l’approfondimento di una lingua parlata da più di un miliardo di persone in tutto il mondo?”

“Proprio in questi giorni, – continua Fabbri – grazie ad alcune erogazioni liberali da parte di privati, abbiamo messo a disposizione degli studenti più meritevoli delle Borse di Studio finalizzate alla partecipazione al Boston Summer Camp. Inoltre, grazie ad un accordo esclusivo con una High School del luogo, che tra l’altro attualmente ospita una nostra concittadina per il suo IV anno all’estero, consentiremo ad altri 2 studenti di intraprendere il suo stesso percorso, a partire da Gennaio 2023”.

“Un ulteriore progetto al vaglio, per il quale confidiamo nella collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, è lo “scambio di classe” della durata di 2 o 3 settimane, tra alunni italiani ed americani, ospiti reciprocamente in famiglie volontarie. Per ciò che riguarda i mezzi per realizzare tutto ciò, oltre alle contribuzioni da parte di soci e privati, parteciperemo a Bandi Regionali, Provinciali e di Fondazioni (anche americane). Confidiamo anche nella vicinanza delle Amministrazioni Pubbliche del nostro territorio. Non avendo scopo di lucro, tutte le somme ricavate saranno utilizzate per rendere quanto più possibile accessibili le partecipazioni alle nostre iniziative”.

“Grazie alla collaborazione con insegnanti e tutor madrelingua, – conclude Fabbri –stiamo predisponendo un Campus estivo in una struttura locale, ovviamente in lingua inglese, per alunni delle Scuole Secondarie di primo grado. Per contattarci, si può usare la pagina Facebook AssociazioneJMSInternational costantemente aggiornatanella quale reperire tutte le informazioni di contatto. Con specifico riferimento al Boston Summer Camp è cliccabile questo link bit.ly/3LIf1lx.