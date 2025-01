Tarquinia, nei campi della piscina comunale il primo Torneo di Carnevale Padel “Il Giglio”

Foto di Lluis Aragones da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/creativo-estate-sport-colorato-4536850/

Si disputerà sabato 18 e domenica 19 gennaio presso la struttura sportiva della piscina comunale la prima edizione del Torneo di Carnevale Padel “Il Giglio”, un evento aperto a tutti gli appassionati di questa disciplina pronto ad accogliere sia coppie già formate sia partecipanti singoli, che potranno essere abbinati sul posto. La quota di iscrizione è di 20 euro a persona, e le adesioni sono aperte fino a venerdì 17 gennaio alle ore 14.

Premi e regolamento

Il torneo prevede una premiazione per le prime tre coppie classificate. I vincitori riceveranno 10 ingressi validi per l’area fitness o i campi da padel, mentre i secondi e terzi classificati avranno diritto a 5 ingressi ciascuno. Inoltre, saranno assegnate coppe e targhe celebrative. Per consultare il regolamento completo, è possibile scansionare il QR code disponibile presso la segreteria della piscina.

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presso la segreteria della piscina comunale entro il termine stabilito. Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile contattare la struttura allo 0766 381 577 o visitare i canali informativi ufficiali.

Torneo di Carnevale Padel “Il Giglio”

📅 Date: Sabato 18 e Domenica 19 gennaio

📍 Luogo: Piscina Comunale, Tarquinia

💸 Quota di iscrizione: 20€ a persona (iscrizioni entro il 17 gennaio, ore 14)

🏆 Premi: Ingressi fitness/padel, coppe e targhe per i primi 3 classificati

📞 Info e iscrizioni: 0766 381 577 o presso la segreteria della piscina