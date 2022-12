Tarquinia, nei giorni scorsi il brindisi natalizio della Sezione A.N.P.S. “Vivenzio Peruzzi”

Riceviamo dall’ANPS Vivenzio Peruzzi di Tarquinia e pubblichiamo

Come di consueto, anche quest’anno il 18 dicembre, la Sezione A.N.P.S. “Vivenzio Peruzzi” di Tarquinia, ha offerto il solito buffet con brindisi finale presso il Camping Tuscia Tirrenica. Nonostante le festività natalizie alle porte, diversi Soci ed i loro famigliari non hanno mancato all’appuntamento. Presenti il Commissario Capo Vita D’Angelo quale Dirigente il locale Commissariato P.S. ed il Commissario Antonio Mancini Socio Effettivo ed il Dirigente Superiore in Congedo Massimo Pizzinelli Socio Onorario, nonché il Comitato della locale Croce Rossa Italiana.

La festa che ha avuto inizio alle ore 18,30 si è conclusa verso le ore 22,30 con la torta a far da cornice alla bellissima serata. Nella mattinata stessa, alle ore 11,00 presso la locale Cantina Cerveteri, altro brindisi con buffet offerto dai gestori la cantina stessa, alla quale hanno preso parte diversi Soci e famigliari.

Il presidente Maurizio Paliani, nell’augurare un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti, ringrazia i Soci per aver contribuito alla esponenziale crescita della Sezione ed all’attenzione rivolta alle attività di iniziativa proposte durante l’anno. Il Sig. Questore di Viterbo, il Vicario ed il Capo Gabinetto della Questura di Viterbo, impossibilitati a presenziare, hanno comunque inviato personalmente gli auguri al Presidente da estendere ai Soci ed alle loro Famiglie.