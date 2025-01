Tarquinia, nel pomeriggio del 6 gennaio l’arrivo dei Re Magi per l’ultima data del Presepe Vivente

L’Epifania porta a Tarquinia i Re Magi sui cammelli per celebrare l’ultima giornata di rappresentazione del Presepe Vivente: dalle 17, il centro storico della città etrusca si trasformerà in Betlemme, con i visitatori che potranno immergersi in un’atmosfera unica, passeggiando tra le viuzze del centro storico e ammirando le scene della Natività, animate da centinaia di figuranti in costume. Quest’anno, la rappresentazione sarà dedicata a Giulio Cosimi “Bagada”, figura storica dell’evento.

Un percorso tra storia e tradizioni

La processione che partirà dalla Barriera San Giusto alle 16 e 30 sarà uno dei momenti più suggestivi, con i Re Magi che percorreranno le vie a dorso di cammello, portando i loro doni al Bambino Gesù. Non mancheranno spettacoli dal vivo, degustazioni di prodotti locali e la possibilità di ammirare gli animali della fattoria.

Informazioni utili

Il costo del biglietto è di 5 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni: i biglietti possono essere acquistati alle casse in piazza Giacomo Matteotti o online a questo link. L’evento è patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e organizzato dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia e in collaborazione con il Comitato quartiere di San Martino.