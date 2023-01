Tarquinia, nel weekend i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate

Weekend di festeggiamenti a Tarquinia in onore di Sant’Antonio Abate: dopo le celebrazioni liturgiche iniziate ieri, con la Santa Messa Solenne e la benedizione e distribuzione del pane, e pronte a proseguire oggi, domani e venerdì con il solenne Triduo di preparazione in programma ogni giorno alle 17 e 30 nella chiesa di San Giovanni, da sabato 21 parte un programma di eventi.

Alle 16 e 30, sabato, Santa Messa solenne in onore del Santo, sempre a San Giovanni, cui farà seguito la solenne processione fino alla chiesa ortodossa di Sant’Antonio, alla presenza delle autorità cittadine, della Contrada Sant’Antonio e della Banda Giacomo Setaccioli. La serata si concluderà con la benedizione delle campagne e i fuochi d’artificio.

Domenica 22 gennaio, alle 10 e 15, alla Barriera San Giusto si raduneranno i partecipanti per la sfilata dei cavalieri e del carro di Sant’Antonio, che prenderà il via alle 10 e 45. Al termine, tradizionale benedizione degli animali. Nel pomeriggio, dalle 15, festa popolare in piazza San Giovanni con lotteria. Alle 17 accensione e benedizione del fuoco e alle 17 e 30 Santa messa a chiusura del festeggiamento.

La celebrazione avrà un’appendice sabato 28 gennaio con i burraco di Sant’Antonio Abate presso il Camping Tuscia.