Tarquinia nello speciale Rai1 su Rino Gaetano: il 6 luglio in onda “E io ci sto”

Domenica 6 luglio, in seconda serata su Rai1, andrà in onda lo speciale Tg1 “E io ci sto – Rino Gaetano”, a cura del giornalista Leonardo Metalli. Parte delle riprese sono state realizzate a Tarquinia, dove Metalli ha incontrato Francesco e Stefano Micocci, figli di Vincenzo Micocci, scopritore del cantautore e fondatore dell’etichetta “it” che nel 1975 pubblicò “Ma il cielo è sempre più blu”. Il servizio, come anticipato nei giorni scorsi da lextra.news (qui il link all’articolo), racconterà anche la genesi e il percorso di uno dei brani più iconici della musica italiana, con riferimento all’esperienza tarquiniese della storica casa discografica.

Al Lido un omaggio collettivo al brano simbolo del cantautore

Il legame tra Tarquinia e la figura di Rino Gaetano troverà nuovo spazio il 18 luglio al Lido, durante il concerto degli EasyPop – La Storia del Jukebox. In occasione dei cinquant’anni dalla pubblicazione del brano, è previsto un momento di ricordo e condivisione in cui alcuni artisti locali, affiancati dalla band, eseguiranno “Ma il cielo è sempre più blu” insieme al pubblico. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi e intende omaggiare un brano entrato nel patrimonio culturale italiano, riconosciuto da molti come un secondo inno nazionale.