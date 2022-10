Foto di Pixabay da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/dispenser-di-birra-in-acciaio-inossidabile-159291/

Opportunità di lavoro a Tarquinia: l’Old Station, storico pub nel cuore del centro storico di Tarquinia, in via Antica, 23, cerca personale di sala, naturalmente per orario serale. Chiunque, quindi, voglia un’occupazione come cameriere o cameriera può contattare l’attività al 389 1799417.