Novità per quanto riguarda il campo da golf a Marina Velka. È stata infatti costituita, tramite il notaio Capozzi, una società sportiva che ha preso in custodia la strattura dai curatori fallimentari del tribunale di Milano con l’intento di mantenerlo e di salvarlo nelle more che determineranno la vendita a soggetti interessati. La società sportiva ha come presidente il Dott. Manfredi Genova, già proprietario del Civico Zero Resort a Marina Velka.