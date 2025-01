Tarquinia, nuova sede e nuovo consiglio per i Veterani dello Sport

Nuovo consiglio e nuova sede per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) Sezione di Tarquinia, intitolata a Bonello e Liviano Bonelli. La prima notizia riguarda l’inaugurazione della nuova sede, che si terrà il 1° marzo 2025, alle ore 18, a Palazzo Vipereschi, in Via Giuseppe Garibaldi 17. Questa nuova sede rappresenta un passo significativo per la sezione, che avrà a disposizione spazi più ampi e funzionali per lo svolgimento delle sue attività.

Dettagli della nuova sede e servizi offerti

La nuova sede, situata in una delle zone più centrali di Tarquinia, offrirà una serie di servizi utili per i soci e per la comunità. Gli orari di apertura saranno dalle 17 alle 19, con spazi dedicati a riunioni, eventi e una biblioteca sportiva. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per chi desidera approfondire la cultura sportiva e partecipare a eventi di rilevanza locale.

Nuovo consiglio direttivo dell’UNVS di Tarquinia

Nel frattempo, a seguito delle già avvenute elezioni presidenziali, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo della sezione, che guiderà le attività future con impegno e passione. Il presidente sarà Augusto Pancotti, affiancato dal vice presidente Angelo Morgantini. Gli altri membri del consiglio sono Giancarlo Girardi (segretario), Vittorio Piccioni (tesoriere), e i consiglieri Silvano Di Giacinti, Roberto Piccioni e Massimo Anzellini. Tra gli obiettivi principali della sezione vi sono la promozione dell’attività sportiva tra veterani e giovani, la valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale di Tarquinia, e l’organizzazione di eventi che coinvolgano la comunità locale.

L’invito a partecipare

L’UNVS di Tarquinia invita cittadini e sportivi non solo a presenziare alla cerimonia di inaugurazione, ma anche a prendere parte alle attività della sezione: per informazioni, è possibile contattare l’indirizzo unvs.tarquinia@libero.it o via WhatsApp al 342 14 85 587.