Tarquinia, nuovi orari per l’Ufficio Protocollo dal 3 marzo 2026

Con Decreto sindacale n. 3 del 18 febbraio 2026, il Comune di Tarquinia ha disposto il nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, con decorrenza dal 1° marzo 2026. Le nuove modalità entreranno in vigore a partire da lunedì 3 marzo.
Il provvedimento ridefinisce le fasce orarie di accesso agli sportelli, introducendo alcune variazioni rispetto al precedente calendario.
I nuovi giorni e orari di apertura
A partire dal 3 marzo 2026, l’Ufficio Protocollo osserverà i seguenti orari:
Lunedì: 9.30 – 13.00
Martedì: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00
Mercoledì: 9.30 – 13.00
Giovedì: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00
Venerdì: chiuso
Resta invariata la possibilità di utilizzare i canali telematici previsti per l’invio di istanze e comunicazioni.
Informazioni per i cittadini
L’Amministrazione invita i cittadini a prendere nota dei nuovi orari per programmare l’accesso agli uffici ed evitare disagi. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sui canali istituzionali del Comune.
