Tarquinia oggi al TGRLazio: alle 14 in diretta, alle 19:30 un servizio sul 25 aprile tra città e Lido

Tarquinia protagonista, oggi, al TGR Lazio: una troupe della redazione regionale del notiziario in onda su Rai Tre è in città da questa mattina per produrre servizi per le edizioni del giorno.

L’appuntamento delle 14 sarà in diretta dalle Saline, dove in mattinata è stata documentata la pulizia della spiaggia da parte soprattutto dei bambini nell’ambito di Agrifish.

In serata, alle 19 e 30, sarà invece programmato un servizio che racconti la giornata del 25 aprile in città, sempre focalizzandosi soprattutto sulla kermesse del Lido legata al FLAG.