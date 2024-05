“Stas’sera libri dintorni”, il 10 maggio Stefano Girardi presenta il romanzo “Thalia, il ritorno del vento”

Organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art, il prossimo 10 maggio si terrà l’ultimo evento della rassegna. Presso il Piad’HeArt Café al civico 82 di viale dei Tritoni a Tarquinia Lido, l’autore Stefano Girardi presenterà il romanzo “Thalia, il ritorno del vento” (Vertigo Edizioni, 2023), promettendo di appassionare e sorprendere i lettori. L’intervista sarà condotta da Carlo Alberto Falzetti, presidente dell’Associazione archeologica Centumcellae.

Presentazione del romanzo “Thalia, il ritorno del vento”

Stefano Girardi, autore del romanzo, racconterà il processo creativo che ha portato alla stesura dell’opera, in cui si intrecciano due archi temporali distinti: il passato etrusco e il presente. Nel romanzo, il ceramista Alphonius dirige una fiorente bottega nella lucumonia di Vulci, mentre Thalia, la donna che ama, vive oltre il Grande Mare. Venticinque secoli dopo, un bottone d’oro gemello di quello donato a Thalia appare al Centro Culturale di Roma, dando il via a una serie di eventi misteriosi.

Prenotazioni e Informazioni

Per il numero limitato dei posti disponibili, è consigliabile la prenotazione scrivendo a heartywhere@heartywhere.com o chiamando al 324/7115332. Un’occasione unica per immergersi in una storia avvincente e scoprire il talento narrativo di Stefano Girardi, autore già apprezzato per le sue opere precedenti e per la sua capacità di coniugare storia, mistero e avventura.