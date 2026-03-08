Tarquinia, oltre 80 iscritti al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

Si sono chiuse il 5 marzo le iscrizioni alla 16ª edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”, che registra oltre 80 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero. L’iniziativa, ospitata a Tarquinia, conferma così il crescente interesse degli appassionati di fotografia per un appuntamento ormai tradizionale della primavera cittadina.

Tra gli iscritti figurano fotografi provenienti da Canada, Francia, Svizzera, Argentina, Polonia e Texas, oltre a numerose città italiane come Napoli, Reggio Calabria, Bergamo, Mantova, Roma, Civitavecchia e Montalto di Castro.

Un concorso dedicato alla memoria di Emilio Valerioti

Il concorso è dedicato alla memoria di Emilio Valerioti, fotografo e cineoperatore che per anni ha raccontato con il suo obiettivo i volti, i paesaggi e la vita quotidiana del territorio.

L’iniziativa è promossa da Maria Antonietta Valerioti, figlia del fotografo, in collaborazione con l’associazione Viva Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. L’obiettivo è valorizzare la passione per la fotografia e offrire uno spazio di espressione agli appassionati non professionisti.

Mostra fotografica dal 15 al 22 marzo

Per l’edizione 2026 sono quattro i temi proposti: “Minimalismo cromatico: l’azzurro e le sue sfumature”, “Orizzonti da raccontare”, “Incontri selvatici” e “Attimi in città”.

Conclusa la fase di iscrizione, la giuria procederà ora alla valutazione degli scatti per individuare i vincitori. Tutte le fotografie saranno esposte al pubblico nella mostra collettiva in programma dal 15 al 22 marzo presso la Sala D. H. Lawrence, in via Umberto I.