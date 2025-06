Tarquinia ospita la stampa estera: giornalisti internazionali in visita tra archeologia ed enogastronomia

Giovedì 13 giugno, Tarquinia ha ospitato una delegazione dell’Associazione Stampa Estera in Italia, guidata dalla presidente Elena Postelnicu (Radio Romania). L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Etruria Mater con il patrocinio del Comune, ha rappresentato un momento significativo di promozione per la città, offrendo ai giornalisti internazionali un’immersione nel patrimonio storico e culturale del territorio. Il gruppo ha visitato la necropoli dei Monterozzi e il Museo Archeologico Nazionale, accompagnato dall’archeologa Lorella Maneschi, proseguendo poi con una tappa presso la chiesa romanica di Santa Maria in Castello.

Un percorso tra eccellenze enogastronomiche e cultura

Oltre agli itinerari culturali, la delegazione ha avuto modo di scoprire alcune delle specialità locali attraverso una degustazione di prodotti tipici presso il ristorante “Cavatappi” e una visita alla cantina Tosoni. Il tour enogastronomico ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, inserendole nel contesto di un’offerta turistica integrata che unisce cultura, paesaggio e sapori locali.

Premiazione in autunno per il miglior reportage dedicato a Tarquinia

I giornalisti presenti realizzeranno nei prossimi mesi reportage dedicati alla città, con approfondimenti che verranno valutati da una giuria apposita. In autunno, è in programma una cerimonia di premiazione per il miglior elaborato prodotto. L’Amministrazione comunale e la Fondazione Etruria Mater hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, sottolineando come eventi di questo tipo contribuiscano a rafforzare il ruolo di Tarquinia nella promozione internazionale del patrimonio etrusco e delle sue tradizioni culturali.