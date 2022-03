Tarquinia, pari da battaglia in casa con il Nepi: a Marzi risponde Lavagnini

Una partita intensa, non bella ma di forte tono agonistico: il pareggio di ieri tra Tarquinia Calcio e Fortitudo Nepi lascia un po’ di amaro in bocca ai padroni di casa, in vantaggio sino a dieci dal termine, ma appare giusto per quanto mostrato in campo dalle due squadre.

Dopo il primo stop stagionale, domenica scorsa in casa del Valentano, i ragazzi di mister Blasi entrano in campo con la rabbia che il pubblico voleva vedere per sentirsi rassicurato sullo stato di fiducia dei blugranata: il Nepi di questa seconda parte di stagione è ben diverso da quello dello scontro d’andata e i risultati recenti lo dimostrano, ma l’aggressività dei padroni di casa permette loro di condurre, sostanzialmente, la prima frazione, cercando la rete soprattutto da fuori con Rosati e con un bel tiro del 2002 De Angelis, schierato titolare a centrocampo e autore di una prestazione convincente.

E dopo un brivido poco dopo la mezzora, con Paracucchi che rimedia a un pasticcio difensivo, il Tarquinia sblocca il match: calcio d’angolo e Marzi, di testa, trova la spizzata che sorprende il portiere ospite.

Il vantaggio all’intervallo non è però certezza del ritorno ai tre punti: il Tarquinia lo sa e tutto sommato torna in campo con concentrazione e spirito di sacrificio. Col passare dei minuti, però, la pressione ospite si intensifica, pur senza creare occasioni troppo pericolose per Paracucchi, bravo a respingere una punizione insidiosissima di Soccorsi. Un pizzico di nervosismo e le prime difficoltà fisiche fanno perdere metri al Tarquinia, che con Rosati di testa prova a cercare il gol sicurezza, trovando le mani del portiere ospite: dalla panchina non arriva la scintilla che servirebbe, mentre il mister ospite Danieli trova tra le riserve la carta jolly. Al rientro dall’infortunio, al 35′ della ripresa, Lavagnini trova un gran tiro da fuori che finisce all’angolo basso alla destra di Paracucchi, firmando il pari.

La sensazione è che, in questo campionato, il momento per soffrire sia arrivato anche per il Tarquinia: qualche assenza e il peso del ruolo da capolista rendono meno brillanti le prestazioni blugranata. La bravura, mostrata anche ieri in un match non semplice, è però quella di mostrare spirito e personalità – come soprattutto nella prima frazione – consapevoli che ci sarà da soffrire in tanti momenti di ognuno dei match restanti. A partire da Cura di Vetralla, domenica prossima.

TARQUINIA CALCIO – FORTITUDO NEPI CALCIO 1-1

Reti: 42’ pt Marzi (TC), 35’ st Lavagnini (FN)



TARQUINIA CALCIO: Paracucchi, Ciurluini, Bordi, Ventolini (dal 13’ st Fabiani), Marzi, Arcorace, Tamiri, De Angelis (dal 16’ st Martelli L.), Rosati, Martelli S. (dal 30’ st Elisei), Raffaelli (dal 44’ st Barcaroli). A disp: Spaziani, Caria, Pilotti, Ferlicca, Natali. All: Blasi



FORTITUDO NEPI CALCIO: Coretti, Boscherini, Ceccarelli (dal 3’ st Lavagnini, dal 51’ st Petrocelli), Di Gioacchino, Antinozzi, Nori, Nannini (dal 39’ st Fabretti), Morasca, Citti (dal 44’ st Lanciano), Salvatori, Soccorsi (dal 32’ st Adolini). A disp: Orazi, Russo, Fantini. All: Danieli



Arbitro: Moretti di Viterbo

Ammoniti: Bordi, Ventolini, Tamiri, Martelli S. (TC), Soccorsi, Manini, Morasca, Salvatori, Adolini (FN)

Note: giornata soleggiata, terreno sintetico in perfette condizioni, spettatori 150 circa. Recupero: 1’ pt, 6’ st