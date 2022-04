Tarquinia, PD, M5S e Autonomi di Sinistra in polemica su parcheggio all’ospedale e barriere architettoniche

Riceviamo da Partito Democratico Tarquinia, Movimento 5 Stelle Tarquinia e Autonomi di Sinistra Tarquinia e pubblichiamo

L’Amministrazione e la Giunta Giulivi “inciampano” nuovamente sulle barriere architettoniche. Dal sopralluogo fatto il giorno 16 aprile u.s. al costruendo (quasi terminato) parcheggio di Viale Igea per la cui realizzazione venne sacrificata buona parte dei giardini pubblici prospicienti l’Ospedale della nostra città, abbiamo costatato che, aimè, anche questa volta ci sono perplessità sul rispetto delle normative vigenti riguardo l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Posto che appare del tutto opinabile la scelta di realizzare un parcheggio in quella zona, eliminando, come detto, buona parte dell’area verde presente per ricavare letteralmente una manciata in più di parcheggi rispetto a quelli previsti in precedenza, posto anche che non riteniamo condivisibile la scelta di rendere a pagamento (tanto per cambiare) quei parcheggi (che sono prevalentemente a servizio della struttura ospedaliera), non possono non notarsi tre criticità macroscopiche: gli stalli riservati ai disabili, che risultano posti con un lato “chiuso” dal muro che circonda l’ospedale stesso, rendendo particolarmente difficoltosa la discesa dal lato passeggero, la larghezza dei marciapiedi ed infine i percorsi che si connettono ad essi.

A questo punto è lecito domandarsi se tutti i problemi e gli errori commessi dall’Amministrazione Giulivi fin dal suo insediamento ad oggi nel settore dei lavori pubblici e della manutenzione, siano da imputare solamente all’ex assessore Benedetti oppure, come ribadiamo da tantissimo tempo, siano da attribuire indistintamente a tutta questa amministrazione, all’interno della quale nessuno sembra in grado (o abbia la voglia o la forza) di farli notare. Ribadiamo: per rispetto dei nostri concittadini è ora di dire BASTA a tutto questo sperpero di soldi pubblici.