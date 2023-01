Tarquinia, per i Veterani sportivi un anno di soddisfazioni

Riceviamo dall’UNVS “Liviano e Bonello Bonelli” di Tarquinia e pubblichiamo

Si chiude il 2022 per la Sez UNVS “Liviano e Bonello Bonelli “ di Tarquinia, un anno di soddisfazioni e traguardi raggiunti, grazie a un gruppo Dirigente composto da rappresentati delle realtà sportive di Tarquinia, che lo sport lo hanno nel dna ,una Sezione che ha rischiato la chiusura e invece l abbiamo portata a prima nel Lazio per numero di soci, è stato organizzato l’ Atleta del Anno con 60 premiazioni , dei migliori Atleti Tarquiniesi che si sono distinti a livello Regionale,Nazionale e Mondiale ( non giustificati chi ci ha snobbati delle Asd locali ) , premiati con la medaglia d oro come sezione fondata da 50 anni , abbiamo nominato i primi due Ambasciatori dello Sport UNVS Veronica Guidozzi e Tienforti Stefano, abbiamo vinto due titoli italiani nel ciclismo MTB e Bici da Strada ,con il Presidente Pancotti con la MTB e Jommarini Alessandro nella bici da strada ,portando la Sezione tra le migliori in Italia , abbiamo collaborato con l Assessorato allo sport per il Personaggio Sportivo dell anno e inoltre grazie alla Richiesta fatta nel 2019 dalla Sezione è stata intitolata la strada dell acquetta ad Alberto Emiliozzi, tutto questo è il continuo di quello che ha fatto Pietro Anzellini, sperando di crescere ancora di più nel 2023 con questo gruppo di dirigenti , il 2023 sarà pieno di eventi tra cui, l’atleta dell Anno all’ inizio di giugno, l’organizzazione del Campionato Italiano UNVS della 10Km di podismo su strada e della MTB, che stiamo attendendo l’ufficializzazione. Intanto sono aperte le iscrizioni e rinnovi soci 2023 , presso la Sezione tutti i lunedì dalle 18,00 alle 20,00 fino al 27 Marzo c.a., in Via F. Cavallotti, 4. Per informazioni unvs.tarquinia@libero.it .