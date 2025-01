Tarquinia, per la mattina dell’Epifania torna Corri per la Befana tra sport e solidarietà

Torna la tradizione più sentita dell’Epifania di Tarquinia: il 6 gennaio, il centro storico della città etrusca si animerà con “Corri per la Befana”, l’evento dedicato ai più piccoli che da oltre tre decenni unisce lo sport alla solidarietà. Dalle 10, piazza Giacomo Matteotti sarà il punto di ritrovo per bambini dai 0 ai 12 anni che vorranno partecipare alla corsa non competitiva: l’iscrizione è aperta a tutti e il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato Tarquinia.

Una corsa per la salute e il divertimento

Alle 11 e 30, poi, il via alla corsa che si snoderà per le vie del centro storico, offrendo ai piccoli partecipanti un’occasione per divertirsi e fare movimento all’aria aperta. All’arrivo, ogni bambino riceverà un simpatico premio. L’evento, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con numerose l’Atletica ’90, la Croce Rossa Italiana, i volontari di Protezione Civile e AEOPC e le forze dell’ordine, ha lo scopo di promuovere l’aggregazione e lo spirito di comunità.

La Befana dei Vigili del Fuoco

A concludere la mattinata, la Befana dei Vigili del Fuoco scenderà dalla torre dell’orologio del palazzo comunale per salutare i bambini: un momento magico che da anni, ogni 6 gennaio, lascia un ricordo indelebile a grandi e (soprattutto) piccini.

Corri per la Befana