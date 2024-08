Tarquinia, per “Tra i rami dell’arte” aperture serali della chiesa di Santa Maria in Castello, di palazzo Bruschi e del laboratorio dello scultore Zanazzo

Per le sere della rassegna “Tra i rami dell’arte”, in programma dal 9 all’11 agosto a Tarquinia, apriranno al pubblico la chiesa di Santa Maria in Castello, palazzo Bruschi e il laboratorio dello scultore Patrizio Zanazzo. “Quest’anno abbracciamo idealmente tutto il centro storico con la formula ‘Tra i rami dell’arte in città’, con l’obiettivo di creare un itinerario culturale che possa toccare in futuro i principali punti d’interesse di Tarquinia,” afferma il presidente della Pro loco Tarquinia, Primo Andreini. Edizione dopo edizione, la manifestazione è cresciuta in termini di qualità artistica e presenze. Ringraziamo il Comune di Tarquinia per il sostegno e il patrocinio e i volontari dell’Anteas per l’apertura di palazzo Bruschi.

Scoperte e visite uniche

La chiesa di Santa Maria in Castello, un meraviglioso gioiello romanico, presenta al suo interno tre navate sostenute e divise tra loro da una serie di semi colonne ornate da fasce e capitelli in nenfro. Il pavimento si compone di eleganti mosaici di stile cosmatesco, dei quali oggi rimangono alcune notevoli tracce. Nella navata a destra si trova uno splendido fonte battesimale a pianta ottagonale del tipo ad immersione. L’apertura, dalle 21 alle 24, è resa possibile dall’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. La visita dello studio di Zanazzo, che si trova in via della Ripa, lungo una delle strade che porta al parco “Felice De Sanctis”, permetterà ai visitatori di conoscere uno degli storici artisti locali famoso per la poliedricità della sua produzione artistica, eclettica e caratterizzata dall’uso di differenti materiali.

Mostra e informazioni pratiche

Ad arricchire la proposta culturale de “Tra i rami dell’arte”, ci sarà l’inaugurazione a palazzo Bruschi, in via Umberto I, il 9 agosto, alle 17:30, della prestigiosa mostra “Buttarsi nel silenzio. La passeggiata nei Giardini di Alessio Paternesi continua”. L’esposizione, che ha il sostegno della Società Tarquiniense di Arte e Storia, di Piani degli Alpaca e di Magrini Assicurazioni, sarà visitabile fino al 31 agosto, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 (ingresso libero). “Tra i rami dell’arte” è organizzata dalla Pro Loco Tarquinia con la proprietà del parco “Felice De Sanctis” e con il patrocinio e il contributo del Comune di Tarquinia. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro, gratuito fino a 14 anni, acquistabile sul posto. La rassegna è aperta dalle 19 alle 24. Per seguire gli aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook.