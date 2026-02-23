Tarquinia piange il dottor Lorenzo Magrini, medico di famiglia e punto di riferimento dell’Avis

Tarquinia dice addio al dottor Lorenzo Magrini, medico di famiglia molto conosciuto in città e da anni impegnato nel mondo del volontariato sanitario. A darne notizia è stata l’AVIS Comunale di Tarquinia, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza ai familiari: “Condividiamo con tutti i tuoi cari questo momento di immenso dolore per la tua dipartita”. Alla famiglia Magrini si è unita anche l’intera comunità di Tarquinia, che in queste ore sta manifestando affetto e riconoscenza verso un professionista che per anni ha rappresentato un punto di riferimento umano e sanitario per tanti cittadini.

Medico di famiglia e storico direttore sanitario dell’Avis

Il dottor Magrini ha svolto per lungo tempo l’attività di medico di famiglia, accompagnando generazioni di pazienti con discrezione, competenza e disponibilità. Parallelamente, è stato figura centrale dell’Avis locale, ricoprendo anche il ruolo di direttore sanitario dell’associazione e contribuendo in modo concreto alla promozione della cultura della donazione del sangue sul territorio.

Messaggi di vicinanza da colleghi e associazioni

Alla notizia della scomparsa sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quelli dei colleghi medici di famiglia e delle realtà associative cittadine, che hanno voluto ricordarne le qualità umane oltre che professionali. I funerali si terranno domani, martedì 24 febbraio, in Duomo.