Tarquinia, potenziato il servizio estivo di conferimento sfalci: cosa serve sapere

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che, durante il periodo estivo, si dedicano con maggiore frequenza alla manutenzione di giardini, cortili e spazi verdi, il Comune di Tarquinia ha previsto la possibilità di conferire quantità maggiori di sfalci e residui vegetali presso l’ecocentro “Pratini del Marta”.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, ogni utenza potrà conferire fino ad un massimo di 5 sacchi per volta di rifiuti verdi. L’iniziativa nasce per semplificare la gestione delle attività di taglio e potatura, incentivare il corretto conferimento dei rifiuti verdi e promuovere il rispetto dell’ambiente. L’Amministrazione comunale e Riecam invitano le persone a collaborare conferendo correttamente, rispettando le indicazioni fornite dagli operatori e contribuendo così alla cura e alla bellezza del territorio. “Con questa misura – dichiarano – vogliamo offrire un supporto concreto ai tanti cittadini che si prendono cura del verde privato, semplificando il conferimento degli sfalci e favorendo la corretta gestione dei rifiuti durante l’estate

Modalità di conferimento

Gli sfalci e i residui vegetali dovranno essere conferiti esclusivamente secondo le modalità indicate dall’operatore presente presso l’ecocentro.

I materiali accettati includono: erba tagliata, foglie, potature leggere e altri rifiuti verdi.

Non sarà possibile conferire materiali non conformi o eccedenti.

Servizio attivo anche su prenotazione

Si ricorda che il servizio di prenotazione tramite numero verde è sempre attivo e rappresenta un’opzione utile per chi non può recarsi direttamente all’Ecocentro. È possibile prenotare il ritiro a domicilio di un massimo di 3 sacchi (pari a 1 metro cubo) di materiale verde, tutti i sacchi in più esposti non verranno ritirati. Il numero verde è 800 066 746 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 e il sabato dalle 8,30 alle 13

Gli orari estivi dell’ecocentro “Pratini del Marta”

Gli orari estivi dell’ecocentro “Pratini del Marta” – dal 15 giugno al 31 agosto – sono il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 6 alle 12; il martedì, giovedì, sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17; la domenica dalle 9 alle 12.