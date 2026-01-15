Tarquinia, presentata la nuova stagione del CorrinTuscia: ecco il calendario e le novità del circuito podistico

Sabato scorso, a Tarquinia, nella Sala delle Feste della Biblioteca Comunale di Tarquinia, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova stagione del CorrinTuscia, circuito podistico che da ventitré anni rappresenta un punto di riferimento per la promozione dello sport e del territorio nella Tuscia. All’incontro hanno preso parte rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi e numerosi atleti, chiamati a conoscere un calendario articolato e le principali novità della stagione. Il presidente Massimo Maietto ha ripercorso la storia del circuito, ricordando il contributo di Daniele Aloisi e Maurizio Guidozzi nella sua ideazione e sottolineando come, da iniziativa locale, il CorrinTuscia sia cresciuto fino a comprendere oggi 35 gare.

Inclusione, nuove categorie e appuntamenti di rilievo

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il valore del Progetto Migliorabile, iniziativa che consente la partecipazione di ragazzi diversamente abili, confermando la vocazione inclusiva del circuito. La presidente della UISP Viterbo, Stefania Giannetti, ha illustrato il calendario ufficiale, soffermandosi sull’ampliamento delle categorie femminili, frutto della crescente partecipazione delle donne alle competizioni podistiche. Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno del 3000 metri in pista al Campo Scuola, organizzato in collaborazione con la FIDAL Viterbo, rappresentata dal presidente Nino Morabito e dalla vicepresidente Tumminello. Rilevanza nazionale avrà inoltre l’organizzazione, a Montalto di Castro, dei Campionati Nazionali UISP di corsa campestre, in programma nel mese di marzo.

Sport e valorizzazione del territorio

Nel suo intervento, lo speaker ufficiale del circuito Stefano Tienforti ha evidenziato la forza di un progetto longevo, capace di mettere in rete realtà sportive diverse e di promuovere il territorio attraverso i percorsi di gara. Alla presentazione hanno partecipato anche i sindaci di Tarquinia e Montalto di Castro, l’assessore allo sport del Comune di Tarquinia Sandro Celli, oltre ai rappresentanti della UISP e della FIDAL. Il CorrinTuscia si conferma così un riferimento per il podismo laziale, coniugando attività sportiva, inclusione sociale e promozione del patrimonio territoriale.