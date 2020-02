Tarquinia, “problemi tecnici legati ad autorizzazioni particolari”: salta la sfilata dei carri di Giovedì Grasso

“Per problemi tecnici legate ad autorizzazioni particolari i carri di carnevale oggi non potranno circolare”: salta a Tarquinia la sfilata dei carri di Carnevale del Giovedì Grasso. L’attesa a vuoto da parte degli spettatori trova una spiegazione in un post del Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, poi ripreso dalla pagina Facebook ufficiale del Comune della città tirrenica, che conferma come “avrà luogo comunque al top 16 la festa in maschera con musica e animazione”.

“Ci dispiace per il disagio – chiude la nota – ma siamo fiduciosi di poter replicare la sfilata con i carri questa domenica”.