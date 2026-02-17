Tarquinia proclama il lutto cittadino per il 18 febbraio: bandiere a mezz’asta nel giorno dei funerali di Gabriele

Il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per mercoledì 18 febbraio 2026, giornata in cui, alle ore 15, presso la Parrocchia Madonna dell’Ulivo, saranno celebrate le esequie del giovane Gabriele, prematuramente scomparso. Il provvedimento intende consentire alla comunità di stringersi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore condiviso.

Bandiere a mezz’asta e invito alla partecipazione della comunità

Per l’intera giornata è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali, sugli edifici degli enti pubblici e privati e sugli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. L’Amministrazione invita inoltre cittadini, scuole, organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, in forma autonoma, il cordoglio dell’intera città e un abbraccio simbolico ai familiari del ragazzo.

