Tarquinia, prorogata fino al 30 maggio ad Arte e Storia la mostra “100 anni di Giubileo”

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) ha annunciato la proroga fino a sabato 30 maggio 2026 della mostra fotografica “100 anni di Giubileo. I Sacchetti e i Papi. Una famiglia al servizio della Chiesa. I Grandi Fatti del Novecento in Fotografia”, allestita nelle sale del Museo della Ceramica d’uso a Corneto, all’interno di Palazzo dei Priori a Tarquinia.

La decisione è stata assunta in seguito al significativo afflusso di visitatori e all’interesse registrato anche a livello nazionale. L’esposizione, organizzata dalla STAS grazie alla presidente Alessandra Sileoni e curata dal giornalista e scrittore Andrea Cotticelli, gode del patrocinio della Città di Tarquinia, della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e del Circolo Filatelico Numismatico Tarquiniense, con il sostegno del Ministero della Cultura. Restano invariati contenuti e struttura del percorso, articolato in dieci sezioni tematiche e composto da oltre 100 fotografie inedite provenienti dalla collezione privata del curatore.

Gli orari di apertura sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; sabato dalle 9.00 alle 13.00.

I Sacchetti e il legame con la Santa Sede e Tarquinia

La mostra rappresenta il naturale seguito della donazione alla STAS dell’opera di Francesco Blasetti “Pius XI P.M. Portam Sanctam Aperit AN.JVB. MCMXXV”, effettuata da Andrea Cotticelli in occasione delle celebrazioni dell’Anno Santo 2025. Il percorso espositivo ripercorre il ruolo dei marchesi Giovambattista e Giulio Sacchetti nel corso del Novecento, evidenziandone il servizio svolto presso la Santa Sede e la partecipazione ai principali eventi storici del secolo.

La famiglia Sacchetti, di antica origine fiorentina, figura già nel XVI canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Stabilitasi a Roma dal Cinquecento, divenne banchiera della Curia e, con il cardinale Giulio Sacchetti (1587-1663), sfiorò il soglio pontificio. Nei secoli successivi consolidò un legame duraturo con Tarquinia, dove possedeva vaste tenute, mantenendo un rapporto stretto con il territorio.

Dal Foriere Maggiore al ruolo nello Stato della Città del Vaticano

Dal 1794 al 1968 i Sacchetti detennero ininterrottamente la carica di Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici, con compiti di custodia dei Palazzi Apostolici, organizzazione dei viaggi del Papa e gestione del cerimoniale pontificio. Nel Novecento si distinse il marchese Giovambattista Sacchetti (1893-1974), che servì cinque pontefici da Benedetto XV a Paolo VI, ricevendo nel 1932 da Pio XI il titolo di Marchese di Baldacchino.

Con la riforma della Corte Pontificia introdotta nel 1968 da Paolo VI, la carica fu soppressa. Tuttavia Giulio Sacchetti (1926-2010) ricoprì ruoli di primo piano nell’amministrazione dello Stato della Città del Vaticano fino al 2001, svolgendo incarichi di alta responsabilità e collaborando con cinque papi, da Pio XII a Giovanni Paolo II. La mostra documenta attraverso le immagini questo lungo servizio alla Chiesa, offrendo uno spaccato storico tra dimensione pubblica e privata.