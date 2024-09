Tarquinia, pubblicato dal comune di il bando per l’assegnazione delle borse di studio per merito nell’anno scolastico 2023/2024

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato il bando per assegnare le borse di merito agli studenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado con il massimo dei voti. Sarà possibile presentare la domanda entro il 30 settembre.

“Questi attestati di riconoscimento al merito rappresentano un sostegno concreto da parte dell’Amministrazione Comunale – affermano il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni -, per valorizzare e sostenere il percorso dei ragazzi e delle ragazze tarquiniesi che si sono distinti per i risultati ottenuti a scuola”.

I neodiplomati che possono beneficiare del premio di studio devono essere residenti a Tarquinia; aver superato l’esame di maturità nell’anno scolastico 2023/2024 presso scuole, istituti statali o legalmente riconosciuti, o in scuole italiane all’estero o scuole europee nell’ambito dell’Unione Europea; aver conseguito il punteggio di 100/100; non aver superato il 20esimo anno di età.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado meritevoli della borsa di studio devono essere residenti a Tarquinia; aver superato l’esame nell’anno scolastico 2023/2024 presso scuole, istituti statali o legalmente riconosciuti, nonché in scuole italiane all’estero o scuole europee nell’ambito dell’Unione Europea; aver conseguito il punteggio di 10/10; non aver superato il 15° anno di età.

Le domande potranno essere presentate su appuntamento, telefonando allo 0766 849118, all’ufficio della pubblica istruzione, in via Giuseppe Garibaldi 23, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17, o spedite con pec a pec@pec.comune.tarquinia.vt.it o per email a pubblica.istruzione@tarquinia.net. Per tutte le informazioni e per scaricare il modulo della richiesta è possibile consultare il sito www.comune.tarquinia.vt.it, alla voce “Avvisi”.