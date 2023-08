Tarquinia, pubblicato il bando per il contributo per il “bonus energia”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato all’Albo Pretorio gli elenchi dei beneficiari ammessi ad accedere al contributo per il “bonus energia” del Distretto Sociale VT2.

Gli elenchi sono suddivisi tra i

non beneficiari delle agevolazioni e i già beneficiari (di cui al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” -Decreto Aiuti bis-)

Gli elenchi delle istanze ammesse al contributo sono pubblicati in ordine alfabetico secondo il comune di residenza e con il numerodi protocollo identificativo INPS-ISEE-2023 allegato ad ogni istanza pervenuta, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa sulla privacy.

Tutte le informazioni e gli elenchi dei beneficiari:https://www.comune.tarquinia.vt.it/it-it/avvisi/2023/pubblicazione-graduatorie-avviso-per-attribuzione-aiuto-economico-una-tantum-rincaro-energia-in-favore-di-nuclei-familiari-287848-1-a7142b2fbe8e45a2bd62a4ee102be700