Tarquinia raggiunto all’ultimo respiro: a Grotte Santo Stefano è 1 a 1

Riceviamo e pubblichiamo

Era il big match di giornata, quello tra il Grotte Santo Stefano e il Tarquinia, e la partita non ha lasciato delusi gli spettatori perché le due squadre se la sono giocata a viso aperto, regalando emozioni da una parte e dall’altra. Match finito senza vincitori né vinti, ma con un pari che per quello che si è visto in campo è il risultato giusto, anche se lascia un po’ di amaro in bocca al Tarquinia che fino a 20 secondi dalla fine era in vantaggio.

Si comincia e dopo una breve fase di studio al 9′ minuto il Tarquinia passa con Tamiri, con uno splendido goal dal limite a giro sul secondo palo. Il Grotte ci prova ma la difesa tarquiniese è molto attenta; anche la retroguardia grottana è sul pezzo così le due squadre ci provano con tiri da fuori e su palle da fermo, ma si va al riposo sul punteggio di Tarquinia uno Grotte zero.

Il copione del secondo tempo non cambia: entrambe le squadre continuano ad attaccare e ad mostrare uno splendido gioco, nella ripresa ci sono anche due episodi, uno per parte. Prima il Tarquinia reclama un rigore su Forieri, ma l’arbitro lascia continuare, poi è il Grotte a protestare per un rigore su Materazzo, ma anche qui l’arbitro non concede la massima punizione. I toni cominciano a calare anche per il caldo così si arriva all’ultimo minuto del recupero quando, a 20 secondi dalla fine, il Grotte butta una palla in area con Materazzo, il difensore Ciurluini di testa respinge ma la palla cade al limite dell’aria dove Sensini al volo trova il goal della domenica, insaccando la palla all’incrocio. Così termina la partita.

“Oggi era una partita difficile e lo sapevamo – dicono dallo spogliatoio tarquiniese – loro sono un’ottima squadra come noi, ma i ragazzi sono stati bravi: il pari e il risultato più giusto, anche se subire il goal a partita ormai finita ci lascia un po’ delusi”.

Grotte santo Stefano vs Tarquinia 1-1

Reti: 9′ pt Tamiri (TAR); 49′ st Sensini (GRO)

Grotte Santo Stefano: Perquoti Cioccolo(1 st Calevi) Nunzi Fulvi(42 pt Chiovelli) Burla Zena Ciatoni(34 st Pacifici) Scorzoso Sensini Materazzo Rempicci(6 st Perlorca). A disp Pacchiarelli Venturini Pereira. All Zaganella

Tarquinia: Paracucchi Ciurluini Tomassini Ventolini Martelli Arcorace Palumbo(37 st Fabiani) Bramucci Rosati (27 st Rapaccioni) Forieri (30 st Tornato) Tamiri. A disp Spaziani Donninelli Mancini Suriano Fattori Barcaroli. All Blasi/Distefano

Angoli 4-3. Ammonizioni: Scorzoso Sensini Burla Ciatoni Chiovelli(GRO); Palumbo Arcorace(TAR)

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 100 circa