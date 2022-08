Tarquinia, record di presenze per “Tra i Rami dell’Arte”

Riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa domenica sera la rassegna di arte e musica “Tra i Rami dell’Arte”, che ha registrato in questa ottava edizione un successo andato oltre le aspettative. Migliaia i visitatori e soprattutto i giovani che hanno goduto dello spettacolo offerto dal Parco Felice De Sanctis scegliendo l’evento di Tarquinia nelle tre serate che hanno preceduto ferragosto.

Il “padrone di casa” Bruno de Sanctis e il Presidente dell’associazione culturale Tra i Rami dell’arte (che da il nome alla rassegna) hanno raccolto con soddisfazione il caloroso apprezzamento del pubblico per le novità proposte e per l’atmosfera fiabesca che ha incantato veramente tutti.

Vincente anche la proposta di raggiungere la mostra con il Tbus, il trenino turistico della città che ha registrato in ogni serata il pieno di passeggeri dovendo addirittura aumentare il numero di corse rispetto a quelle previste per soddisfare le richieste dell’incredibile numero di visitatori che ne hanno voluto usufruire.

Soddisfazione anche per le proposte musicali di grande qualità che hanno incontrato il favore del pubblico e accompagnato elegantemente le tre serate al Parco. Lo straordinario afflusso di visitatori, concentrato in particolare modo in seconda serata, ha confermato il magnetico richiamo di un evento estivo entrato ormai nel calendario degli appuntamenti da non perdere a Tarquinia.