Tarquinia, riapre oggi la macelleria nel centro storico: una “staffetta” tra Pietro e Altea e Franco e Cristina

Da Altea, Pietro e Paola a Cristina e Franco: cambio di testimone – anche se con un piccolo intervallo – in una delle attività commerciali storiche del centro storico di Tarquinia.

Riapre oggi, 17 febbraio, la macelleria di via delle Torri – l’unica da anni rimasta aperta all’interno delle mura cittadine –, vero e proprio riferimento per tanti residenti nelle vie più antiche della città.

Aveva chiuso i battenti, per l’ultima volta, il 27 agosto del 2022, quando Altea, Paola e Pietro Bordi avevano salutato tutti con una festa che permettesse di vivere un ultimo momento tra quelle mura con persone che erano diventate più amici che clienti. Quel giorno i colleghi commercianti li hanno omaggiati con una targa per sottolinearne onestà e professionalità negli oltre 60 anni di attività.

“Abbiamo iniziato tra il 1963 e il ‘64 – ricordano – e probabilmente eravamo i primi, allora gli unici, a lavorare con la carne congelata”. Da lì, un percorso fatto di cura per i clienti e di ricette e preparati – tutti rigorosamente a cura di Pietro – conosciuti da tutti, a Tarquinia. “Prima di noi al centro storico ce ne erano di macellerie, – ricordano – e ancora quando abbiamo aperto ne ricordiamo almeno un paio, a piazza d’Erba. Negli ultimi anni eravamo rimasti gli unici…”

E unici all’interno delle mura saranno anche, da domani, Cristina e Franco De Mattia, che rialzano la serranda di un luogo a suo modo storico pronto per una bella sfida, fatta di entusiasmo e consapevolezza.

Sin dai primi giorni hanno capito l’importanza di un’attività come quella che si appresta a riaprire, con tante persone – del quartiere e non solo – a manifestare la felicità nel rivedere una bottega pronta a riaccogliere clienti.

Da oggi, quando accoglieranno tutti in un primo giorno di festa, in poi, la macelleria De Mattia sarà un nuovo punto di riferimento, nella speranza sia una scintilla per riaccendere una vita nel centro storico troppo lontana da quella che era nel passato più o meno recente.