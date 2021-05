Tarquinia, riattivato il trenino nel centro storico: ecco orari e percorso

Come annunciato nel comunicato dei giorni scorsi che dava notizia della riattivazione della ZTL, il Comune di Tarquinia ha riattivato il trenino turistico che, per ora, toccherà il solo centro storico.

Ieri, in un post Facebook, l’ente ha spiegato come la locomotiva e le sue tre carrozze partiranno dalla barriera San Giusto alle 16:30 e andrà avanti sino a sera toccando tutte le vie del centro. Dalla Barriera il trenino si dirigerà a piazzale Europa passando per la circonvallazione Cardarelli. Poi via delle Croci, via Ripagretta, via di Porta Tarquinia, Piazza Matteotti, via dell’Orfanotrofio, via della Ripa, via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via Bruschi Falgari, via IV Novembre, Piazzale Europa e rientro alla Barriera.

“Si potrà quindi utilizzare per puro divertimento – spiega il post – oppure per raggiungere le attività commerciali del centro storico. Fino al 15 giugno il trenino sarà gratuito per tutti. A bordo obbligo della mascherina e distanziamento per i non conviventi”.