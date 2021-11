Tarquinia, Riglietti propone una mozione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“In Italia una donna ogni 72 ore è vittima di femminicidio: in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ho presentato una mozione in Comune perché credo sia opportuno parlare, informare, sensibilizzare (anche nelle scuole) potenziando l’intervento delle istituzioni, della rete sociale dell’intera comunità a garantire la sicurezza e la piena tutela delle donne”: a parlare è il consigliere comunale di Tarquinia, Alberto Riglietti, che diffonde il testo del documento presentato in vista dell’assise comunale.

La mozione propone di “porre in essere, al più tardi entro il 31 Dicembre 2022, azioni atte a potenziare il raccordo fra scuole, servizi territoriali e consultorio famigliare e per adolescenti per intervenire più efficacemente nelle politiche educative sulla relazione fra uomo e donna, sull’educazione all’uguaglianza e sul rispetto delle differenze”, quindi di “sollecitare, attraverso momenti di confronto promossi anche nell’ambito di eventi più ampi, riflessioni che coniughino il tema della libertà delle donne e il ruolo dell’uomo nella società, per evitare che venga ancora vissuto dal genere maschile come sconfitta o cancellazione del proprio ruolo” e, infine, di “concertare e perfezionare con gli organismi che tutelano l’ordine pubblico strategie atte a prevenire gli atti di violenza e strategie di accoglienza della denuncia della violenza subita che rendano meno traumatico il percorso che la donna si trova ad affrontare, anche quando intenda denunciare il responsabile, soprattutto se familiare”.