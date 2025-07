Tarquinia, rinviato all’8 luglio il Consiglio Comunale sull’ospedale

Il Consiglio Comunale straordinario e in seduta aperta dedicato all’ospedale di Tarquinia, inizialmente previsto per giovedì 3 luglio 2025, è stato rinviato. La nuova convocazione è fissata per martedì 8 luglio, sempre alle ore 17:00. Il punto all’ordine del giorno resta invariato: trattazione delle problematiche inerenti il presidio ospedaliero tarquiniese. L’intera seduta sarà trasmessa anche in streaming.

Il rinvio e il contesto

Secondo quanto appreso, il rinvio della riunione sarebbe avvenuto su richiesta della direzione generale della ASL di Viterbo. La seduta dell’8 luglio si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la situazione dell’ospedale cittadino. A promuovere l’incontro era stato il Comune di Tarquinia, rispondendo anche alle sollecitazioni del Movimento “Insieme per l’Ospedale”, da tempo attivo su queste tematiche. Nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato la presentazione, nel corso del Consiglio, di una mozione volta a richiamare l’attenzione sulle disposizioni di legge che garantiscono la piena operatività del nosocomio. L’articolo completo è disponibile qui.

Parteciperanno sindaci e dirigenti ASL

Alla nuova convocazione del Consiglio Comunale sono stati invitati i sindaci dei Comuni del distretto sanitario, il Direttore Generale della ASL Egisto Bianconi e la Direttrice Sanitaria dell’ospedale di Tarquinia, Bernadette Macchione. Il Comune ha formalizzato il rinvio con una comunicazione ufficiale. Come previsto dal regolamento della seduta aperta, anche i cittadini presenti potranno intervenire. Maggiori dettagli e note istituzionali sono consultabili negli articoli già pubblicati su lextra.news, tra cui la nota del Comune di Tarquinia.