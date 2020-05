Tarquinia, riparte anche il ristorante Arcadia: ecco il menu per l’asporto e le tante proposte e offerte studiate per questo periodo

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Siamo pronti! Dal 4 Maggio al ristorante Arcadia, in via Mazzini, a Tarquinia, è attiva la possibilità di ritiro. Per rassicurare i nostri Ospiti, operiamo nel rispetto delle normative previste dai decreti anti COVID-19:

le circostanze ci impongono di restare ancora a casa, ma possiamo regalarci comunque un pasto speciale e rompere un po’ la routine a cui siamo costretti da tempo.

Tutti i giorni a pranzo dalle ore 12:00 alle 14:00 e a cena dalle 19:00 alle 21:30 saremo a vostra disposizione. Si prendono prenotazioni entro le ore 11:30 per il pranzo e le ore 18:30 per la cena ai numeri 0766 855501 e/o 348 2526330.

Le nostre abitudini sono cambiate, stiamo sperimentando nuove routine, un nuovo modo di vivere insieme. I nostri piatti cucinati con la cura e l’attenzione che ci sono propri potranno essere degustati a casa vostra, in terrazza, in giardino, e perché no, regalati ai vostri cari, un pensiero tangibile per sentirsi più vicini.

Scopri il nostro nuovo menù

Antipasti

Insalata di mare € 12

Soutè misto € 10

Gran tagliere misto € 12

Carpaccio di Black Angus con scaglie di Parmigiano e Olio Tartufato € 10

Primi

Risotto al profumo di mare € 12

Paccheri con julienne di Calamari, Pachino e Zafferano € 10

Risotto con Funghi Porcini e Pecorino € 11

Trofie con crema di Gorgonzola e Mirtilli € 10

Secondi

Scottata di Tonno con riduzione di Ananas € 13

Frittura Calamari e Gamberi € 12

Frittura Mista ( Calamari, Gamberi e Paranza ) € 11

Galletto ruspante alla diavola € 10

Tagliata di Manzo con Rucola, Grana e Pachino € 14

Contorni

Patate fritte € 3

Patate arrosto al profumo di rosmarino € 4

Verdure grigliate € 4

Dolci

Sfoglia con crema pasticcera e frutti di bosco € 4

Tulipani di cioccolato con mousse allo zabaione € 4

Tiramisù € 4

Vini

Saremo a vostra disposizione per mostrarvi la nostra carta dei vini

In caso di intolleranze non esitate a contattarci, saremo lieti di fornirvi l’elenco dettagliato degli allergeni a norma del regolamento UE 1169/2011

LE NOSTRE PROPOSTE

Cosa ne pensi del nostro MENU’ BUSINESS?

Abbiamo pensato a menù freschi e genuini, che siano facili da gustare in modalità smart working o sul posto di lavoro. Un piatto unico, da scegliere tra le nostre proposte accompagnato da una bevanda. Le attività lavorative riaprono piano piano, la ristorazione è ancora chiusa e la spesa non è sempre facile da gestire… quindi se ti va il pranzo te lo prepariamo noi! Abbiamo pensato ad un carnet da 5 pasti a € 50. Puoi decidere quando usufruirne. Ordina entro le ore 12 al numero 0766 855501 e/o 348 2526330.

Il menù verrà preparato in base alla disponibilità delle materie prime stagionali.

ARCADIA … UN ASPORTO DI FRITTO

Scegliete, ordinate e … godetevi una delle fritture più buone e saporite che abbiate mai assaggiato!

OFFERTA DEL GIOVEDI

Tutti i giovedi proponiamo le nostre fritture di pesce con un ‘ ordine minimo di € 20 riceverete un buono sconto di 10% sul prossimo asporto

VOGLIA DI APERISFIZIO O IL GUSTO DA PORTARE CON SE’ SORPRENDI I TUOI AMICI CON … L’APERICENA TAKE AWAY

Ordina il tuo apericena di carne o di pesce e vienilo a ritirare

APERICENA CARNE (minino x 2 Pax) € 15 per persona

APERICENA PESCE (minimo x 2 Pax) € 20 per persona

Inclusa una bottiglia di vino da 0,375 cl

OFFERTA DEL VENERDI

Prenota il tuo apericena con gli amici ( minimo 5 )

in omaggio una bottiglia di vino

UN GIORNO IMPORTANTE

Vuoi festeggiare il tuo COMPLEANNO o una RICORRENZA IMPORTANTE?

Prenota i tuoi piatti preferiti e gustali comodamente a casa tua

Vi verrà riservato un Gift Voucher con SCONTO 10% sul prossimo ordine

LOVE DINNER

Vuoi organizzare una cena romantica? Ci pensiamo noi! Contattaci per prenotare il menù che preferisci e le bollici te le regaliamo noi