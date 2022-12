Tarquinia, sabato 10 dicembre il Concerto di Natale della banda Giacomo Setaccioli

Riceviamo dalla banda Giacomo Setaccioli e pubblichiamo

In occasione delle festività natalizie, dopo due anni di stop dovuti all’emergenza epidemiologica, torna il Concerto di Natale della Banda Musicale della Città di Tarquinia “G. Setaccioli”. Variegato il programma musicale che spazierà da celebri brani di Jacob de Haan, Louis Armstrong e Andrea Bocelli, fino ad arrivare a brani dei celebri compositori Antonin Dvorak, Pietro Mascagni e Giuseppe Verdi. Tutto questo, insieme ai più tradizionali brani natalizi, sarà il denso programma del “Concerto di Natale”, organizzato dalla banda musicale “Giacomo Setaccioli”, che si svolgerà Sabato 10 dicembre 2022, alle ore 18, presso il Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia.

Un programma pensato per offrire al pubblico un pomeriggio di grande intrattenimento musicale. «Torna un evento molto importante per tutti noi, in un anno che ha visto la banda “Giacomo Setaccioli” ritornare in maniera attiva nelle vie e nelle piazze, tra la gente, con concerti e sfilate e con la presenza alle ricorrenze istituzionali e religiose. Sarà l’occasione per augurare un buon Natale alla città – dichiara l’associazione – Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi nella splendida cornice del Teatro Comunale». L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.