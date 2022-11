Tarquinia, sabato 5 novembre ad Arte e Storia il concerto di Ettore Castagna

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 5 novembre a Tarquinia, alle ore 21, presso la Sala Sacchetti, a Palazzo dei Priori, in via dell’Archetto 4, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, avrà luogo il concerto di Ettore Castagna, “Storytelling e canzone d’autore”, con introduzione di Antonio Paone (Tarquinia, Film Office).

L’ingresso è a offerta libera.

Ettore Castagna, antropologo, etnomusicologo e poliedrico polistrumentista suonerà la chitarra acustica e battente, la lira calabrese, il mundizzofono e il malarruni. Lo accompagnerà Carmine Torchia, alla chitarra elettrica, basso e voce.

Il racconto musicale, ricco di autentiche sorprese, ci condurrà in un mondo pasoliniano, contadino e pastorale che non c’è più, in un nobile tentativo di dare voce a chi non trova parole.

Il suo ultimo lavoro discografico “Eremìa”, che è in classifica nella World Music Charts Europe, vola sulla stampa nazionale e internazionale, piace alle radio pure in Grecia, negli Usa e in altri paesi. Eremìa in greco classico vuol dire Solitudine, quella meditativa e interiore. Si tratta di undici canzoni scritte da Ettore, tre testi in greco, otto in vari dialetti calabresi che raccontano storie popolari. La musica, condotta sui cicli ritmo melodici della chitarra, è ricca di timbri, colori, armonie che ci condurranno sulle piste bianche della Calabria di Comizi d’amore e del Vangelo secondo Matteo di Pasolini affacciate sul blu acceso del mar Jonio, tra la ginestra in fiore e le orchidee selvatiche. I suoi concerti sono veri e propri viaggi musicali pieni di sorrisi e di amare riflessioni sul mondo.