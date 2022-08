Tarquinia, sabato 6 agosto ad AgriEtruria una cena-spettacolo a sostegno di AISM e del sogno olimpico di Tiziano Monti

Riceviamo e pubblichiamo

A Tarquinia una cena di benevolenza a tema “Beach Party”: l’azienda AgriEtruria in collaborazione con la Boutique Meravigliosamente Donna e con il patrocinio del Comune di Tarquinia propone un evento gustosamente musicale con intenti prettamente solidali.

Appuntamento sabato 6 agosto, dalle 20, presso AgriEtruria Tarquinia per la cena con sfilata di moda, dj set, cocktail station, balli e diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Salumi e formaggi e appetitose prelibatezze in antipasto, la porchetta soffiata di un Norcino, uno spezzatino cremoso ai funghi ferlenghi, crostata e anguria.

L’intento è limpido: raccogliere proventi da destinare al Progetto Territoriale AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e al sogno di Tiziano Monti, paraciclista tarquiniese, componente della Nazionale paraolimpica, atleta dell’anno 2021 per la sezione di Tarquinia dell’Unione Veterani dello Sport. Tiziano, per prepararsi a coronare il desiderio olimpico di Parigi 2024, necessita di una handbike ultratecnologica: un raggio alla volta, in tanti possiamo accompagnarlo.

Il tutto sarà gestito dall’art director Marco Tomei per Gai Mattiolo e “Love to Love”. In concomitanza della cena, una sfilata di moda con una vera spiaggia nell’entroterra di Tarquinia. Un evento imperdibile, sabato 6 agosto: occasione perfetta per apprezzare i prodotti del territorio, condividere una serata tra musica e divertimento con i cuori ricolti a propositi umani di generosità. L’appuntamento è su prenotazione fino ad esaurimento posti.