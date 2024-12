Tarquinia, sabato 7 dicembre il Caffè Orientativo del CAG per aiutare nelle scelte sul futuro universitario

Torna al Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia un’iniziativa di forte utilità per gli studenti delle scuole superiori: sabato 7 dicembre 2024, dalle ore 10 alle 12, i locali di cia delle Torri, 56 ospiteranno un evento speciale dedicato all’orientamento scolastico e professionale: Il Caffè Orientativo. L’iniziativa, nata lo scorso anno da un’idea di Giacomo Farroni, è organizzata in collaborazione con l’I.I.S.S. Vincenzo Cardarelli e offrirà agli studenti un’occasione unica per riflettere sul proprio futuro in un contesto conviviale e stimolante.

Un approccio informale e pratico all’orientamento

Il Caffè Orientativo è pensato per fornire supporto e spunti utili ai giovani prossimi a scegliere il proprio percorso dopo la scuola: nel corso della mattinata potranno infatti confrontarsi con ragazzi e ragazze che hanno recentemente intrapreso esperienze universitarie o lavorative in diversi ambiti e che, grazie alle loro testimonianze, offriranno suggerimenti e prospettive per aiutare i partecipanti a fare scelte consapevoli e mirate.

Dove e quando partecipare

Il Caffè Orientativo si terrà presso il Centro di Aggregazione Giovanile, in via delle Torri 56, a Tarquinia: maggiori dettagli sull’evento sono disponibili attraverso i canali social ufficiali del CAG.